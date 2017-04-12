В Республике Алтай обнаружены новые места обитания ирбиса

По разным оценкам, в России обитает около 70-90 особей ирбиса. Наибольшее количество редких кошек зафиксировано в Республике Алтай — 30-40 особей, 15 — в Бурятии, около 30 — в Туве.
С января по март в Горном Алтае прошло около 10 полевых экспедиций с участием сотрудников Сайлюгемского парка, Алтайского и Катунского заповедников, природных парков "Ак Чолушпа", "Уч Энмек" и "Белуха".
Экспедиции в Алтае — часть полномасштабного учета снежного барса в России, который проводится на территории трех субъектов — республик Алтай, Бурятия и Тува. Результаты учета снежного барса будут оглашены на международном совещании по мониторингу и сохранению снежного барса, которое состоится в Республике Алтай в мае.