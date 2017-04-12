В Республике Алтай обнаружены новые места обитания ирбиса

В ходе учета снежного барса в Сайлюгемском нацпарке найдены два новых места обитания редкого хищника, сообщает пресс-служба Минприроды. Территории были обнаружены по маркировочным камням.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Национальный парк "Сайлюгемский"

Ранее на этих участках Сайлюгемского нацпарка не было фотоловушек — их установят в этом году. Действующие камеры зафиксировали семь ирбисов . Еще шесть особей отметилось на ловушках природного парка "Ак Чолушпа". Ученым предстоит выяснить, попадали ли уже эти кошки в объективы камер или это ранее не регистрировавшиеся особи. Каждому ирбису присваивается паспорт с указанием характеристик и особых примет. С этой целью создается единая онлайн-база данных.

По разным оценкам, в России обитает около 70-90 особей ирбиса. Наибольшее количество редких кошек зафиксировано в Республике Алтай — 30-40 особей, 15 — в Бурятии, около 30 — в Туве.

С января по март в Горном Алтае прошло около 10 полевых экспедиций с участием сотрудников Сайлюгемского парка, Алтайского и Катунского заповедников, природных парков "Ак Чолушпа", "Уч Энмек" и "Белуха".

Экспедиции в Алтае — часть полномасштабного учета снежного барса в России, который проводится на территории трех субъектов — республик Алтай, Бурятия и Тува. Результаты учета снежного барса будут оглашены на международном совещании по мониторингу и сохранению снежного барса, которое состоится в Республике Алтай в мае.