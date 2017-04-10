В Татарстане создадут первый в РФ парк кошек в дикой природе

КАЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин предложил создать в Республике Татарстан первый в стране центр, где в естественных условиях будут обитать все существующие на территории РФ представители кошачьих. Предполагается, что центр откроется на базе охотничьего хозяйства "Свияжск" в Зеленодольском районе Татарстана.

"У нас еще есть идея создать первый и единственный в России парк кошек в открытой природе, где все самые красивые кошки нашей природы были бы собраны и жили бы в свободной среде", — заявил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу, отметив, что республика готова подобрать нужную площадку для такого центра.