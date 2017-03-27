На территории заповедника "Бастак" получены новые снимки амурских тигров

Во время оперативного рейда на территории заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области были получены новые снимки амурских тигров, сообщает сайт программы "Амурский тигр". На этот раз в объективы фоторегистрирующих устройств попали Заветный и еще один самец, впервые замеченный в ООПТ в ноябре 2016 года.

Новичку была дана кличка Бастак. Специалисты отмечают, что он ходит по следу Заветного и, возможно, претендует на место нового хозяина заповедника. На данный момент оба хищника находятся в отличной физической форме.