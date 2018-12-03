Канадской штангистке Жирар вручили золото ОИ-2012

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канадке Кристин Жирар официально вручены золотая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и бронзовая награда пекинской Олимпиады 2008 года, которых ее соперницы были лишены за нарушение антидопинговых правил, сообщает АП.
Торжественная церемония состоялась в понедельник в Оттаве.
Изначально Жирар завоевала бронзовую медаль на Играх-2012 в весовой категории до 63 кг, но Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянку Светлану Царукаеву серебряной награды из-за положительной допинг-пробы, по этой же причине золотой медали лишилась Майя Манеза из Казахстана.
Жирар заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине, но из-за отстранения представительницы Казахстана Ирины Некрасовой, ставшей второй, получила бронзовую медаль.
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