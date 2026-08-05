Мобильный избиратель: как голосовать не по прописке

Мужчина голосует через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве

Благодаря механизму "Мобильный избиратель" участие в выборах стало доступным для миллионов россиян, которые в день голосования находятся далеко от дома. Как работает "Мобильный избиратель", кто может воспользоваться, как подать заявление и какие документы нужны, что делать, если нужно снова изменить избирательный участок — в материале РИА Новости.

Что такое механизм "Мобильный избиратель"

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданам Российской Федерации реализовать свое избирательное право вне зависимости от места постоянной регистрации.

"Мобильный избиратель" — это механизм голосования по месту нахождения. Он позволяет гражданину, который в дни выборов будет находиться не по адресу регистрации, заранее выбрать другой избирательный участок и отдать свой голос. Для этого:

выберите удобный избирательный участок на территории России, где планируете находиться в дни голосования;

подайте заявление;

приходите на выбранный участок в дни голосования с паспортом для получения бюллетеня.

Это удобно для командированных, студентов, вахтовиков, путешественников и других категорий.

"Территория выбора участка зависит от уровня выборов и от того, обладает ли гражданин активным избирательным правом на соответствующей территории. Например, нельзя, находясь в другом субъекте России, голосовать на выборах главы региона, жителем которого человек не является. Механизм применяется только на выборах и референдумах, для которых официально утверждено голосование по месту нахождения", — поясняет Анна Овсянникова, доцент Кафедры математики и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ.

Как подать заявление

Для участия в голосовании необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в сроки, установленные для конкретной кампании:

через единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги);

в территориальную избирательную комиссию (ТИК);

в участковую избирательную комиссию (УИК);

либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Сергей Толкачев, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ рассказал РИА Новости, как подать заявление на участие в голосовании по месту нахождения несколькими способами.

Через портал "Госуслуги":

Зайти на портал "Госуслуги" (gosuslugi.ru) и авторизоваться. Найти услугу "Мобильный избиратель" (обычно находится в разделе "Назначение и пенсии" или через поиск). Заполнить электронное заявление, указав паспортные данные, адрес регистрации, адрес избирательного участка, где планируется голосование. Выбрать удобное время посещения избирательного участка (если такая опция предусмотрена). Подтвердить заявление. Его статус будет отображаться в личном кабинете. Также заявителю придет уведомление о принятии заявления.

Электронный формат подачи заявления доступен с любого устройства. Если гражданин ранее подавал заявление и хочет изменить избирательный участок, ему необходимо аннулировать заявление о включении в список избирателей.

Через МФЦ:

Обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом. Сообщить сотруднику о желании воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". Заполнить бумажное заявление и выбрать избирательный участок (список участков доступен). Подписать заявление.

Сотрудник МФЦ выдает расписку о приеме заявления. Также информация о принятии может быть доступна через систему отслеживания заявлений МФЦ или по информации участковой избирательной комиссии (УИК), куда передано заявление.

Через Территориальную избирательную комиссию:

Узнать адрес и часы работы ближайшей ТИК. Обратиться в ТИК с паспортом и заполнить бумажное заявление. Выбрать из списка доступных избирательный участок для голосования. Подписать заявление.

После заполнения документов выдадут расписку о приеме заявления. Информацию также можно проверить через избирком соответствующего региона.

Через Участковую избирательную комиссию по месту предполагаемого голосования:

Узнать адрес и часы работы УИК, где планируется отдать свой голос. С паспортом обратиться в УИК и заполнить бумажное заявление. Подписать его и получить расписку о приеме заявления.

« "При подаче заявления онлайн на "Госуслугах" гражданин выбирает услугу голосования по месту нахождения, проверяет свои данные, указывает доступный участок и отправляет заявление. Результат обработки появляется в личном кабинете. При личной подаче необходимо предъявить паспорт, проверить сведения в заявлении, подписать его и получить отрывную часть с информацией о выбранном участке", — дополняет Анна Овсянникова.

Для голосования на столичной платформе подавать заявление не требуется, достаточно иметь полную учетную запись на mos.ru

Кто может воспользоваться сервисом

Для использования сервиса необходимо являться гражданином Российской Федерации, достичь возраста 18 лет на день голосования, быть зарегистрированным по месту жительства на территории РФ. Сергей Толкачев уточняет, что сервис доступен только для федеральных кампаний (выборы президента и депутатов Госдумы). Нельзя воспользоваться сервисом для голосования на муниципальных выборах.

Заявление подает сам избиратель. Оформить его за родственника или другого человека по доверенности нельзя. Один гражданин может быть включен в список только на одном участке.

« "Если место голосования нужно изменить, нельзя считать, что повторная отправка заявления автоматически отменит предыдущее, отзыв и подача нового заявления осуществляются только по правилам и в сроки конкретной кампании", — уточняет Анна Овсянникова.

После окончания приема выбрать другой участок через механизм уже невозможно.

Сроки подачи заявления

Сроки подачи заявлений на участие в голосовании по механизму "Мобильный избиратель" устанавливаются Центральной избирательной комиссией РФ и зависят от конкретной избирательной кампании.

По словам Сергея Толкачева, обычно заявления начинают принимать за 45 дней до дня голосования и заканчивают прием за 3 дня до дня голосования. Заявление можно подать несколько раз, при этом будет учитываться самое последнее поданное заявление.

Стартовал прием заявлений от избирателей, которые намерены проголосовать на сентябрьских выборах по месту своего пребывания. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно:

онлайн с 3 августа до 24:00 мск 14 сентября 2026 года на портале "Госуслуги";

с 3 августа по 14 сентября 2026 года лично в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

с 9 по 14 сентября 2026 года лично в любую участковую избирательную комиссию (УИК).

"Если вы пропустили срок подачи заявления, вы не сможете воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", — отмечает эксперт.

Какие документы понадобятся

Гражданин может подать заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел, если паспорт в процессе замены.

Требования к заявителю:

быть гражданином РФ;

возраст от 18 лет;

иметь регистрацию по месту жительства на территории РФ.

После обработки заявления избиратель исключается из списка избирателей на своём прежнем участке и включается в список по новому месту голосования.

Как проходит голосование по месту нахождения

В день голосования гражданин приходит с паспортом на участок, указанный в принятом заявлении. Комиссия проверяет его по списку и выдает только те бюллетени, по которым у него имеется право голоса. Открепительное удостоверение для применения этого механизма не требуется.

"Избиратель, подавший заявление, исключается из списка по месту жительства, если он все же придет на прежний участок, включить его обратно можно только после проверки, что на выбранном участке он не голосовал. Это исключает повторную выдачу бюллетеня", — поясняет Анна Овсянникова.

Как защищены данные и голос избирателя

Все персональные данные избирателей обрабатываются в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" и другими нормативными актами. Информация о заявителях используется исключительно для составления списков избирателей на участках по месту нахождения.

« "Персональные данные нужны для идентификации гражданина и ведения списков, но они не позволяют установить, за кого граждан проголосовал. Тайна волеизъявления обеспечивается тем, что бюллетень заполняется в кабине или другом специально оборудованном месте без присутствия посторонних", — говорит Анна Овсянникова.

Процесс голосования и подсчет голосов регламентируется законодательством о выборах. Для обеспечения прозрачности используются наблюдатели, видеонаблюдение (на некоторых участках), а также специальные программные комплексы для подсчета голосов.

Сергей Толкачев уточняет, механизм "Мобильный избиратель" построен таким образом, чтобы исключить возможность проголосовать дважды. После подачи заявления в системе избиратель исключается из списков избирателей на своем участке по месту регистрации.

Когда воспользоваться механизмом нельзя

Воспользоваться механизмом не получится, если:

он не предусмотрен на соответствующих выборах,

гражданин не обладает необходимым активным избирательным правом,

выбрал недоступный участок или пропустил срок подачи заявления.

Частые ошибки при подаче заявления

Чаще всего ошибки связаны с неверными паспортными сведениями, неправильным выбором территории, обращением в последний день и попыткой заменить заявление обычной повторной отправкой.

Важно убедиться, что вы выбрали участок, к которому прикреплены по адресу нахождения, а не по месту регистрации.

Необходимо внимательно проверять все вводимые данные (ФИО, паспортные данные).

Подавать заявление лучше заблаговременно, чтобы избежать пропуска сроков. Также надо следить за статусом заявления на "Госуслугах".

Если подаете заявление через МФЦ или комиссию, попросите сотрудника проверить правильность занесения данных.

Часто задаваемые вопросы

Эксперты ответили на самые популярные вопросы о голосовании не по месту постоянной регистрации.

Что делать, если заявление отклонено?

Если электронное заявление не принято, нужно изучить уведомление в личном кабинете и до окончания приема обратиться в избирательную комиссию. Если сроки вышли, голосовать придется по месту регистрации.

Можно ли проголосовать без Госуслуг?

Да, можно. Вы можете подать заявление через МФЦ, ТИК или УИК, предъявив паспорт.

Нужно ли открепительное удостоверение?

Нет, открепительное удостоверение упразднено. Механизм "Мобильный избиратель" полностью заменил его.

Можно ли подать заявление за другого человека?

Нет, подача заявления за другого человека по механизму "Мобильный избиратель" не допускается. Заявление подается лично заявителем.

Как проверить, что заявление принято?

Отследить статус заявления можно через "Госуслуги": статус заявления отображается в личном кабинете, а при подаче МФЦ/ТИК/УИК выдается расписка о приеме заявления.

Можно ли воспользоваться сервисом на повторном голосовании?

Да, если повторное голосование предусмотрено законодательством и проводится в рамках федеральной избирательной кампании, то сервис "Мобильный избиратель" будет доступен.