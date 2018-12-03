Конкурс красоты среди альбиносов Африки прошел в столице Кении Найроби 30 ноября. У всех его участников – врожденное отсутствие пигмента меланина, который отвечает за окраску кожи, волос и глаз. Цель конкурса – привлечь внимание к проблеме дискриминации и насилия над людьми с альбинизмом. По словам организаторов конкурса, этим людям приходится сталкиваться с серьезными проблемами. В том числе, их преследуют ради ритуальных убийств из-за возникших в ряде африканских регионов ошибочных убеждений, что части тел альбиносов делают людей богаче. Первый в мире конкурс красоты среди альбиносов прошел в Кении в 2016 году.