Юный чеченский атлет установил сразу несколько мировых рекордов

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил шесть мировых рекордов, выполнив 3202 отжимания за один подход за два с половиной часа. Зафиксировать достижение в Грозный приехали главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, эксперт категории "Фитнес" и рекордсмен по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрей Лобков. Поддерживал юного атлета и глава Чечни Рамзан Кадыров.