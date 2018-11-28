Военные "спасли" космонавтов после "аварийного приземления" на Урале

В Челябинской области перед запуском "Союза МС-11" военные отработали спасение космонавтов при аварии. В маневрах участвовали поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица", самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8. Также были задействованы порядка ста человек.