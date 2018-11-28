Тегеранская конференция 1943 года. Кадры из архива

75 лет назад в Тегеране началась первая встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Конференция определила, что Второй фронт будет открыт на севере Франции в мае 1944-го. Советская сторона гарантировала вступление СССР в войну против Японии после поражения Германии. Обсуждались и вопросы послевоенного устройства.