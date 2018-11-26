"Дави его". Как российский сторожевик остановил судно-нарушитель ВМС Украины

Появилось видео приема "навал", совершенного российским сторожевиком против украинского судна "Яны Капу".

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны 25 ноября после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.