Величиной с песчинку: сибирский "левша" создал копию питерского Чижика-Пыжика

Фигурку Чижика-Пыжика на срезе конского волоса разместил сибирский "левша", рекордсмен Книги рекордов России Владимир Анискин. Мастер создал самую миниатюрную копию самого маленького памятника Петербурга. Птичка размером 200 микрон выполнена из золота.

"Большая часть моих работ находится в Санкт-Петербурге в музее микроминиатюры "Русский Левша". И питерские зрители, приходя на эту выставку, спрашивают, почему у вас нет ничего питерского? И руководство музея давно просило меня выполнить работы под названием "Символы Петербурга", – рассказал Анискин.

В его коллекции еще два питерских символа – кораблик шпиля Адмиралтейства и копия памятника Зайцу у Петропавловской крепости. Фигурки невозможно разглядеть без специальной оптики. Анискин говорит, что создавал их, затаив дыхание: "Биение сердца передается кончику инструмента, и он начинает трепыхаться в такт ему. Это биение импульсное. И у тебя есть примерно полсекунды, когда ты можешь сделать контролируемое движение – либо отрезать заготовочку, либо ее пододвинуть, либо ее подцепить. Поэтому особо тонкая работа выполняется между ударами сердца ".

Владимиру Анискину удается разместить свои работы на срезе виноградных косточек, рисовых и даже маковых зернышек.