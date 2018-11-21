Тесак-чехол, чесалка для ног и другие безделушки от китайского изобретателя

Китайский изобретатель Шуай Гэн создает малополезные вещи: механическую чесалку для пяток, аппарат по разливу пива из бутылки, тесак-чехол для телефона, мини-пушку для стрельбы по пустым стаканам. Изобретения принесли бывшему сварщику широкую известность. У мастера около трех миллионов поклонников в Сети, а видео его творений собрали более 200 миллионов просмотров.