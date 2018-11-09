Живопись как свидетельство: современные войны в работах испанского художника

Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето отразил в картинах историю современных войн. Он запечатлел увиденное им в Афганистане, Ливане и Мали. Осенью 2018 года он побывал в Сирии по приглашению Минобороны России. Он пробыл в Алеппо 10 дней, и эта поездка позволила художнику иначе взглянуть на представления о российской армии и ее роли в сирийском конфликте.

"Очень дисциплинированные, порядочные, хорошие люди. Очень симпатичные и заботливые", — так испанец отозвался о российских военных.

Художник замыслил полотно, которое расскажет о хаосе войны и "человеческом лице" российской армии, помогающей местным жителям.