С парада – на передовую. Съемки 7 ноября 1941 года

Военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прошел на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, как его участники прямо с парада уходили на фронт.