"Нас не зовут туда, где весело!" – добровольцы-спасатели провели учения в Подмосковье

В субботу 20 октября в Подмосковье прошли сборы добровольных пожарных, спасателей и резервистов. В них приняли участие порядка 400 добровольцев, том числе члены отрядов "Лиза Алерт" и ОПСО "СпасРезерв". Испытания проходили более чем на 20 учебных точках, таких как "завал", "спасение животных", "тушение огня" и других.