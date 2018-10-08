Девочка из Алеппо: потерявшая ноги школьница вернулась к занятиям

Тринадцатилетняя Сидра Заарур вернулась в родную школу в Алеппо после реабилитации. Два года назад война не только лишила ее обеих ног: в тот день на глазах девочки погибли старшая сестра и племянник. Российские врачи из Москвы, к которым обратились за помощью сирийские коллеги, помогли Сидре пройти реабилитацию. Теперь школьница мечтает поступить в университет и вновь приехать в Москву, чтобы поблагодарить тех, кто вернул ей возможность ходить.