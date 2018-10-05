Когда коршуны соседствуют с курицами - пара из Ростова открыла приют для диких птиц

Семейная пара из Ростова открыла приют для раненых хищных птиц. Как отмечают Анны и Альберта Борисовы, в выхаживании таких пернатых гораздо больше сложности, ведь их приходится кормить живым кормом и учитывать их размеры и природу хищников, которые могут и напасть, и покалечить.



