Остаться в живых: в Тихом океане спасли подростка, 49 дней дрейфовавшего в лодке

Юный рыбак из Индонезии Алди Новелл Адиланг провел в открытом океане 49 дней, пока его не подобрал сухогруз Arpeggio. Работая на ромпонге — так местные называют рыбацкий плот с хижиной — юноша в непогоду был унесен на многие километры от берега. По словам спасенного, за время дрейфа мимо него проплывали десятки кораблей, но ни один не остановился.