Пешком, на лодке, в электричке — тернистый путь в школу детей из пермского села

Дорога к знаниям для четверых детей семьи Кураковых из поселка Нижние Частые в Пермском крае по-настоящему терниста. Школьники встают в четыре часа утра, чтобы совершить настоящий марш-бросок: пересечь на лодке реку Сылва, преодолеть один километр по темному лесу с тяжелыми рюкзаками, подняться по крутой лестнице из 78 ступенек в гору, дождаться электричку, которая довезет их до райцентра Усть-Кишерть, в котором и находится школа. В среднем на дорогу они тратят по три часа в день. По словам мамы школьников Ирины Кураковой, из-за такого маршрута дети пропускают первый урок и опаздывают на второй.

Семья живет в деревне на территории охраняемого заказника, в котором трудятся родители. Дорогу от поселка до райцентра власти строить запрещают. "Я с 10 февраля 2016 года бегаю: что-то прошу, что-то пытаюсь сделать… И, понимаете, просто везде пишут письма: пишут, там нельзя, что-то тут не то, и вот в результате получается, что нам просто не разрешает Минприроды построить эту дорогу", — рассказывает Ирина.

Весной во время ледохода и осенью, когда корка льда на реке еще недостаточно толстая, добраться до школы невозможно. По словам педагогов, осенью ученики вынуждены пропускать занятия в течение месяца, а весной — от одного до полутора месяцев. Как долго Кураковым придется с таким трудом добираться до школы, пока не известно.