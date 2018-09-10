Как взять собаку из приюта в Подмосковье?

Давно мечтаете о собаке? Не спешите в магазин! Возможно, в приюте вас ждет самый веселый и добрый пес. Забрать питомца домой совсем не сложно. Сотрудники Зеленоградского приюта рассказывают, как найти верного друга и подарить ему счастливую жизнь.