Российские политики голосуют на выборах

9 сентября в России проходит единый день голосования. Сегодня будут избраны главы в 26 регионах, а в 17 – депутаты законодательных органов власти субъектов федерации. На избирательных участках уже проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.