Четырнадцать школьников в семье: мать-героиня отправила детей на занятия

В этом сентябре Татьяна Сорокина из Ростовской области отправила на занятия 14 школьников. Она – самая многодетная мать России, воспитавшая 80 детей. Из них только двое – родные. Женщине помогает государство – дают денежные пособия и бесплатные учебники. Кроме того, ребята помогают маме вести собственное хозяйство – разводят уток и кур, выращивают овощи и фрукты. Подвиг Сорокиной признан на государственном уровне. У матери-героини есть орден Почета, который Татьяна получила из рук президента России, а также другие награды.