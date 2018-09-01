Город осиротел, потеряли надежду - жители Донецка об убийстве Захарченко

Жители Донецка назвали убийство главы ДНР Александра Захарченко ужасной трагедией и отметили, что за совершенное преступление организаторов обязательно должна настигнуть расплата. Многие отметили, что без политика город осиротел, а сами жители потеряли надежду и уверенность в завтрашнем дне.