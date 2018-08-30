"Золото России": автомобиль для президента

В Москве презентовали седан и лимузин Aurus. Автомобили этого российского бренда предназначены для первых лиц государства. Внешний вид лимузина напоминает советский ЗИС-110, который начали выпускать в 1945 г. для политической верхушки того времени. С начала 2019 года модельный ряд Aurus поступит в свободную продажу, предварительная стоимость – 10 миллионов рублей.