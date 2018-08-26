Детская площадка "строгого режима", или Защита от вандалов по-омски

В частном детском саду Омска решили весьма оригинально бороться с вандализмом: оградить площадку колючей проволокой. Как утверждает директор учреждения, это стало вынужденной мерой, ведь на качелях и горках постоянно распивала алкоголь молодежь. Родители с такой мерой ограничения доступа согласились. Теперь местные жители называют территорию не иначе как "зоной строгого режима".