В частном детском саду Омска решили весьма оригинально бороться с вандализмом: оградить площадку колючей проволокой. Как утверждает директор учреждения, это стало вынужденной мерой, ведь на качелях и горках постоянно распивала алкоголь молодежь. Родители с такой мерой ограничения доступа согласились. Теперь местные жители называют территорию не иначе как "зоной строгого режима".
Детская площадка "строгого режима", или Защита от вандалов по-омски
Видела у нас в новостях на тут-бай сюжет о двух парнях, разрисовавших остановку... Как только их стали разыскивать через интерент, с кадрами ночного видеонаболюдения)), и как только им озвучили сумму ущерба, те же двое очередной ночью)) и с ведром) пришли отмывать свои художетсва !), и отмыли!