Вышинский. 100 дней в тюрьме, или Чем чревата свобода слова на Украине

Ровно сто дней назад – 15 мая – сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.



