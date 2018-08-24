Звездный теннис: астронавты vs космонавты

Российские космонавты впервые сыграли с иностранными коллегами в теннис на орбите, видеозаписью турнира поделился в социальных сетях Олег Артемьев. "Состязания по бадминтону и футболу на станции уже были, а теперь мы провели первый космический турнир по теннису", — написал он.