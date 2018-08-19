Танец с невестой и тост на немецком. Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Это был частный визит главы России на бракосочетание, которое состоялось в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны. Поздравление Путина на немецком языке, которое он сдабривал шутками, гости то и дело прерывали аплодисментами и смехом. Президент России поднял бокалы "за благополучие и счастливую жизнь" семьи. Путин подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора. Российский президент пробыл на свадьбе всего один час. Перед тем, как покинуть новобрачных, Путин расписался на их свадебном автомобиле. Сразу после торжества он отправился в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.



