Рев, затем я полетел – спасшийся при обрушении моста о произошедшем

Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере 39 человек, более 15 — получили тяжелые ранения. Под обломками находятся порядка 35 машин. Среди версий причин трагедии как удар молнии, так и просадка конструкции. Спасательная операция продолжается.