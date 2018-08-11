Беспорядки в Бухаресте: полицейские применили водометы и слезоточивый газ

Более 450 человек, в том числе 11 сотрудников жандармерии, пострадали в беспорядках во время антиправительственного митинга в Бухаресте 10 августа. Жандармы разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом. Задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел. Протестующие выражали недовольство пенсионной реформой, налоговой системой, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства, требовали распустить парламент и провести досрочные выборы.