Пожарные на руках вынесли щенка из охваченного огнем дома в Испании

Испанские пожарные на юге Кордовы спасли собаку от смерти в огне. Пес был без сознания и не подавал признаков жизни, когда спасатели открыли квартиру, охваченную пламенем. Предположительно, пес отравился угарным газом, но пожарные сумели его реанимировать. По словам спасателей, собака быстро идет на поправку и кушает с аппетитом.