Огромная и "кровавая": какой увидели Луну в разных странах во время затмения

"Кровавую" Луну увидели жители разных стран в ночь на 28 июля. Редкое явление наблюдалось во время самого длительного в XXI веке лунного затмения. Тень от Земли полностью накрыла видимую поверхность Луны, из-за чего она приобрела багрово-красный оттенок. Лунное затмение длилось почти четыре часа.