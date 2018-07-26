"Главное - чтобы все были счастливы". История матери 17 детей

Семья из села Новая Отрадовка в Башкирии воспитывает 17 девочек, из которых 14 — приемные. Почти у всех сложные диагнозы, но ни ДЦП, ни синдром Дауна не пугают мать семейства. Первого ребенка супруги решила взять из приюта после того, как поняли, что не смогут иметь детей. Уже после удочерения у пары родились трое собственных малышей — тоже девочки. Как признается женщина, самое главное для нее — чтобы все дети были здоровы и счастливы.