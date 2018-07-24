Греция в огне: пожары полыхают от Афин до Коринфа

В Греции 48 человек погибли во время лесных пожаров неподалеку от Афин. Тела 24 погибших обнаружены рядом с пляжем в курортном районе Мати. Ранее 70 человек были госпитализированы, многие из пострадавших в тяжелом состоянии. Среди населения крепнет мнение, что причиной пожара между Афинами и Коринфом, являются поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Распространению пожаров способствует аномально жаркая погода и сильный ветер, который достигает скорости около 80 км в час. С огнем борются более 700 пожарных.



