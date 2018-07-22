Лапы спорту не помеха - "змейка" в исполнении пса-роллера

В сети набирает популярность ролик с маленьким псом смешанной породы из Китая, виртуозно исполняющим трюки на роликовых коньках. В очках и красном плаще чихуахуа-шарпей по кличке Дуо-Дуо демонстрирует свои невероятные навыки, виртуозно объезжая расставленные на дороге конусы.