Только не "Мерседес"! Олененок едва не устроил погром в автосалоне

Олененок пробрался в один из столичных автосалонов и устроил там переполох. Как животное оказалось в выставочном зале, неизвестно. Олененок в панике искал выход, но натыкался на стеклянные стены. Менеджеры безуспешно пытались отогнать его к двери. В конце концов молодому оленю удалось разбить витрину и вырваться из помещения.