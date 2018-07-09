Учения "Славянское братство-2018": самые яркие моменты

Минобороны России опубликовало самые зрелищные видеокадры международных тактических учений "Славянское братство-2018". Десантники из России, Белоруссии и Сербии отрабатывали специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня. В этом году в манёврах впервые задействованы новые образцы военной техники ВДВ: БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", Т-72Б, РЭБ "Инфауна". Учения "Славянское братство" проводились в четвёртый раз.