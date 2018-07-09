Учитесь видеть душу: история Рустама Злобина

У пятилетнего Рустама Злобина — специфическая внешность: протез вместо одной ноги и лицо, которое кажется странным даже после операции. Мальчик был усыновлён год назад. Тогда он с трудом передвигался и почти совсем не говорил. Сейчас же он не только ходит, но даже может сделать пару трюков на шведской стенке. Тем не менее, особенности Рустама нередко вызывали насмешки окружающих. Тогда родители мальчика, запустили в социальных сетях флешмоб "Я учусь видеть душу”.
12:2909.07.2018
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