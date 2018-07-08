“Дух наш не сломлен!“ Россияне благодарят сборную за игру

Сборная России покидает Чемпионат мира по футболу. Болельщики на протяжении всего матча Россия-Хорватия поддерживали российских спортсменов, встречая оглушительными криками каждый гол. Несмотря на поражение, российские фанаты благодарят команду за прекрасное выступление.



