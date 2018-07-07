От печали до радости: реакция болельщиков на первые четвертьфиналы ЧМ

Полярные эмоции у болельщиков вызвали результаты первых матчей 1/4 финала ЧМ-2018 Франция – Уругвай (2:0) и Бельгия – Бразилия (2:1). Поклонники южноамериканских сборных плакали от грусти навзрыд, болельщики европейских команд ликовали от счастья. После матча с бельгийцами бразилец Неймар отложил мечту завоевать титул чемпиона мира еще на четыре года, как ранее это пришлось сделать в России двум другим главным звездам мирового футбола – аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду. До окончания ЧМ-2018 осталось провести шесть матчей (два четвертьфинала, два полуфинала, матч за третье место и финал). На победу в турнире теперь претендуют только европейские сборные: Бельгии, Франции, России, Хорватии, Швеции и Англии.