Путешествие картонного Хавьера - история мексиканца, которого не отпустили на ЧМ

Когда друзья мексиканского болельщика узнали, что спутница не отпускает его вместе с ними на ЧМ-2018, они решили сделать все, чтобы он об этом пожалел. Для этого они создали картонную копию друга и возили ее по России, фотографируя рядом с достопримечательностями и в местах отдыха. История получила широкую огласку, и тысячи людей со всего мира буквально забрасывали мексиканца призывали "вырваться" на ЧМ. Позже в интернете появились фотографии и видео уже с настоящим Хавьером в Воронеже и Ростове-на-Дону. Как предполагают болельщики, возможно, спутница мексиканца все-таки отпустила его на ЧМ-2018.