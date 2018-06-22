"Прости нас, Месси!" Реакция болельщиков на поражение сборной Аргентины

"Прости нас, Месси", — со смехом говорят хорватские болельщики. Такого исхода матча Хорватия-Аргентина не ожидал никто. Свержение футбольного бога повергло Аргентину в шок, хорваты же, напротив, ликуют — впервые с 1998 года они выходит в плей-офф ЧМ.