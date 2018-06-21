ЧМ в России: вымысел и реальность, или Как встретили футбольных фанатов в стране

На чемпионат мира по футболу в Россию приехали более двух миллионов болельщиков из стран — участниц мундиаля. У многих из них было предвзятое отношение к нашей стране, но радушие россиян растопило лед в сердцах даже самых суровых скептиков.