"Впереди сложнейший матч". Сборная России тренируется перед матчем с Уругваем

Футболисты сборной России приступили к тренировке после побед над Египтом и Саудовской Аравией. По словам полузащитника Юрия Жиркова, тренировочный процесс после победы легок, поскольку у всех хорошее настроение. По мнению другого полузащитника Юрия Газинского, сейчас команде надо постараться забыть о победах, чтобы настроиться на "сложнейший матч с Уругваем". Сейчас копилке россиян шесть очков. После двух побед хозяева турнира обеспечили себе место в плей-офф впервые с 1986 года.