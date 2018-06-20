Радостные песни и слезы: как отреагировали на игру сборных в России и Египте

Российские болельщики всю ночь праздновали вторую победу России в ЧМ по футболу. После матча на улицы многих российских городов вышли толпы возбужденных фанатов, которые поздравляли друг друга и пели "Катюшу", ставшую за эти дни практически национальным гимном. В Египте поражение сборной, которая много лет не могла пробиться в ЧМ, встретили сдержанно.