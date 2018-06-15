Песни, танцы и кричалки: как в России отметили победу сборной

Радость от разгромной победы России в матче против сборной Саудовской Аравии объединила болельщиков из разных стран. "Россия, вперед!" — скандировали после игры не только россияне, но и иностранцы. На центральных московских улицах любители футбола всех национальностей обнимались, танцевали и пели.