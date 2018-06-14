Песни, танцы, карнавал: Болельщики в ожидании открытия ЧМ-2018 в Москве

Сегодня в Москве состоится церемония открытия грандиозного спортивного праздника – чемпионата мира по футболу. Церемония пройдет на стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира Россия – Саудовская Аравия. Вживую церемонию смогут увидеть 81000 человек. Фанаты футбола со всего мира уже заполонили улицы Москвы. Ожидается, что на ЧМ-2018 в Россию с 14 июня по 15 июля приедут более 1,5 млн. иностранных болельщиков. Ожидаемая телеаудитория турнира составит три миллиарда человек. Матчи ЧМ-2018 будут транслировать 196 телекомпаний в 212 странах. Телеаудитория финального матча в Москве 15 июля превысит половину населения планеты.