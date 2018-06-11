Как "человеку-пауку" не дали покорить небоскреб в Сеуле

В Сети появилось видео неудавшегося восхождения "человека-паука" на небоскрёб в Сеуле. Французский "человек-паук" попытался подняться без страховки на 123-этажное здания Lotte World Tower 6 июня. Штурм высотки пресекла служба безопасности: "человека-паука" задержали на 75-м этаже, поскольку он поднимался без разрешения. Охранники следовали за ним два часа внутри здания. Ален Робер за свои достижения занесён в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету — самые известные небоскрёбы планеты, включая башню "Бурдж-Халифа" в Дубае.