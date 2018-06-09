Чистые дороги в Москве: зачем поливать автотрассы во время дождя?

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Почему поливальные машины едут "лесенкой", образуя пробки? Нужно ли мыть дороги во время дождя? Ответы — на видео.