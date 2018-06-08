Хищник в западне: трагичная судьба медведей, оказавшихся в неволе

Волонтеры и местные жители села Бигбард Пермского края бьют тревогу: уже несколько лет они наблюдают за медведем, живущим в западне маленькой клетки возле придорожного кафе. Ослабленное и исхудавшее животное все эти годы ни разу не впадало в спячку, так как ему приходится развлекать посетителей заведения. Живущие рядом люди подкармливают хищника и пытаются добиться того, чтобы его определили в заповедник. Правда, безрезультатно: местные власти не отвечают на призывы зоозащитников.

Эта история не единична: множество медведей по всей России вынуждены существовать в пределах нескольких метров клетки, развлекая людей или становясь целями собак в притравочных станциях. Для этого хищникам в том числе вырывают клыки и недокармливают.